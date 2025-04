Se dar tchau a um prêmio de até R$ 300 mil não é uma tarefa fácil para o elenco de Acerte ou Caia!, o momento é mais do que esperado para o público, que sempre dá boas risadas com as quedas. No último domingo (27), ex-participantes do Power Couple protagonizaram momentos hilários antes de cair no buraco; relembre!

Reprodução/ RECORD