Nunca dizer tchau!

Teve casalzão no palco do Acerte ou Caia! Os ex-peões Babi Borges e Iran Malfitano protagonizaram um momento divertido na hora de dar tchau ao game show. Antes de o ator cair no buraco, rolou uma despedida digna de filme. O “dramalhão” virou meme na rede oficial do programa, que logo comparou aquela cena com o momento que você decide ir embora do rolê e começa a se despedir dos amigos. Quem nunca? Sob o comando de Tom Cavalcante, o Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, às 15h45, na tela da RECORD.

Reprodução/ Instagram