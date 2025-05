"Vou dormir no sofá!"

Ex-atleta e campeão olímpico, Giba rendeu grandes gargalhadas para o público. No auge do seu embate com a então líder da rodada, a cantora Pocah, ele não soube responder que intuição é uma característica aguçada nas mulheres. Antes de ir ao buraco, ele não hesitou sobre a esposa: "Ela vai me colocar para dormir no sofá".

Edu Moraes/RECORD