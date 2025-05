Drama Queen

Um 'draminha' não faz mal a ninguém e a queen Márcia Fu sabe disso! Ela representou todos os brasileiros que não aceitam a derrota após perder o posto de líder para a apresentadora do Power Couple, Rafa Brites. Em um momento típico de um novelão turco, ela abraçou Tom Cavalcante e chorou no ombro dele. Sorte do público, que rolou de rir com esse cenão!

Reprodução/ RECORD