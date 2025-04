Mais uma rodada de desafios do Acerte ou Caia! agita a tarde da RECORD neste domingo (4) Elenco tem jornalista, humoristas, sertanejos e atriz; vem descobrir quem vai disputar o prêmio de até R$ 300 mil Acerte ou Caia|Do R7 30/04/2025 - 17h27 (Atualizado em 30/04/2025 - 17h27 ) twitter

É a vez dos famosos agitarem o episódio de Acerte ou Caia! deste domingo (4) Antonio Chahestian/RECORD

No Acerte ou Caia! deste domingo (4), os famosos terão que mostrar seus conhecimentos na tela da RECORD em mais uma edição inédita do game show de perguntas e respostas comandado por Tom Cavalcante.

Outras onze celebridades sobem ao palco e competem pelo prêmio que pode chegar a R$ 300 mil. Mas, como sempre, apenas uma pessoa sairá com o dinheiro, as outras dez vão para o fundo do buraco.

Entre os participantes deste episódio está o jornalista do Balanço Geral Manhã, Thiago Gardinali. Quem também encara o desafio são os humoristas Marco Luque e Cláudio Manoel.

Representantes da área musical não vão faltar! A dupla sertaneja Bruno & Barreto vai entrar nesta disputa, e os cantores competem individualmente. Assim como os vocalistas da banda de forró Magníficos, Larissa e Frajola, e a cantora Zaynara.

Para completar o time de famosos deste domingo no Acerte ou Caia!, estão as atrizes Renata Castro e Gisele Fraga, e a modelo Tânia Oliveira.

O Acerte ou Caia! vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Conheça os participantes do game show deste domingo (4):

Quer agitar o seu domingo com muito entretenimento e diversão? Então o Acerte ou Caia! é a opção certa! Confira o elenco de estrelas deste final de semana (4) Arte/R7