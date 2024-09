Na palma da mão! Participe do ‘Acerte ou Caia!’ quando e onde quiser Entre na brincadeira e prove que consegue decolar no ranking semanal do R7.com Acerte ou Caia|Do R7 06/09/2024 - 14h58 (Atualizado em 06/09/2024 - 14h58 ) ‌



A cada semana, 11 celebridades disputam o prêmio em dinheiro Divulgação/RECORD

Nova semana, nova chance! Mais uma edição do Acerte ou Caia! se aproxima e você pode testar seus conhecimentos assim como as celebridades que enfrentam o desafio. Quando e onde quiser, o quiz interativo da atração no R7.com está disponível para o público se jogar na brincadeira e dar tudo de si para garantir um lugar no topo do ranking.

Sob o comando de Tom Cavalcante, o game show de sucesso da RECORD consiste em responder questões de conhecimento geral em até 30 segundos. Se não conseguir, o competidor cai, literalmente, para fora do jogo. Agora, a experiência pode ser vivida quase que da mesma forma, mas fique tranquilo: em caso de erro, o chão não vai se abrir.

Além disso, toda semana há uma nova oportunidade para melhorar suas habilidades com o cronômetro. Podendo, inclusive, se deparar com perguntas já feitas em outros episódios do programa.

Não fique de fora e mostre suas habilidades!