Acerte ou Caia!: atores, cantores, ex-participantes de realities, jornalista e humorista disputam o prêmio deste domingo (17)

Para quem vai sua torcida? O elenco que vai participar do Acerte ou Caia!, no próximo domingo (17), está recheado de estrelas! O décimo terceiro episódio do game show conta com humoristas, cantores, atores, ex-participantes de realities e jornalista, mas somente um deles vai sair com o prêmio de até R$ 300 mil. Confira quem está no jogo comandado por Tom Cavalcante na tela da RECORD.