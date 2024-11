Acerte ou Caia!: campeões de realities estão na disputa pelo prêmio deste domingo (3) Game show, apresentado por Tom Cavalcante, também contará com a presença de atrizes, ator, humorista, rapper, cantor e influenciador Novidades|Do R7 30/10/2024 - 17h05 (Atualizado em 30/10/2024 - 17h05 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Acerte ou Caia! conta com elenco que promete muita emoção e disputas acirradíssimas Divulgação/RECORD

O Acerte ou Caia! deste domingo (3) terá um elenco que promete muita emoção e disputas acirradíssimas pelo prêmio que pode chegar a R$ 300 mil. O programa, que começa às 14h15 na RECORD, é apresentado por Tom Cavalcante.

Thiago Servo e Fernanda Keulla, vencedores de A Grande Conquista e do BBB, respectivamente, estarão no game show desta semana, juntamente com o humorista Wellington Muniz — conhecido como Ceará — o rapper Fernandinho Beat Box, o cantor MC Gui e o influenciador digital Erick Ricarte.

Direto da dramaturgia, também fazem parte do elenco desta edição do game show as atrizes Aline Campos, Karin Hils, Maíra Charken e Nadine Gerloff, além do ator Fábio Villa Verde.

Dinâmica da atração

O competidor que inicia o jogo tem que acertar as perguntas que Tom Cavalcante fizer. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar os outros participantes. Se errar, o chão se abre e ele cai em um buraco, sendo eliminado. Quem permanecer no palco, tem chance de continuar na disputa até ser anunciado o ganhador.

‌



Em cada uma das 16 edições, serão 11 participantes. No final, o último competidor poderá dobrar o valor acumulado se aceitar o Desafio Final e acertar dez perguntas em dois minutos, ou, então, leva para casa a metade do prêmio.

No Acerte ou Caia! está em disputa um prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil.

‌



O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração é exibida aos domingos, às 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

MC Gui, Thiago Servo, Aline Campos e mais! Veja o timaço do ‘Acerte ou Caia’ deste domingo (3)

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Prepare a torcida! No próximo domingo (3), tem mais um episódio de 'Acerte ou Caia!' na tela da RECORD. Com muita adrenalina e quedas divertidas, o game show traz um timaço de celebridades, que podem sair do estúdio com um prêmio de até R$ 300 mil. Veja quem está no jogo!