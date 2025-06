Acerte ou Caia! deste domingo (22) recebe David Brazil, Cremosinho, Cininha de Paula e outras personalidades Os participantes colocam seus conhecimentos em jogo para ficarem bem longe do buraco e tentam faturar até R$300 mil; saiba mais Novidades|Do R7 18/06/2025 - 19h02 (Atualizado em 18/06/2025 - 19h02 ) twitter

Atores, humoristas, influenciadores e um atleta colocam seu conhecimento, e sorte, em jogo, em busca do prêmio em dinheiro que pode chegar a R$300 mil Antonio Chahestian/RECORD

O fim de semana na RECORD promete muita animação e competição com uma nova edição do Acerte ou Caia!, neste domingo (22). Mais um grupo de 11 celebridades sobe ao palco para responder, em apenas 30 segundos, as perguntas feitas por Tom Cavalcante. Quem acerta segue na disputa, e quem não responde vai direto para o buraco.

No programa, atores, humoristas, influenciadores e um atleta colocam seu conhecimento, e sorte, em jogo, em busca do prêmio em dinheiro que pode chegar a R$300 mil.

Entre os participantes desta edição estão o apresentador e promoter, David Brazil, o jogador de vôlei Douglas Souza, medalha de ouro na Olimpíada de 2016, e as atrizes Cininha de Paula e Robertha Portella.

Também estarão no game a cantora Carla Cristina, a modelo e influenciadora Cela Lopes, além do humorista Cremosinho e do ator Drico Alves.

E fechando a trupe de personalidades estão o modelo e ex-BBB Renan Oliveira, a influenciadora Eduarda Gutierrez e o dançarino e influencer Blade.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar aos domingos, a partir das 15h45. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

