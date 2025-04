Acerte ou Caia! escala Rafa Brites e Andreoli para edição especial neste domingo (27) Em episódio especial, Tom Cavalcante reúne também casais que fizeram história no reality; nova temporada estreia terça (29), às 22h30 Novidades|Do R7 25/04/2025 - 13h01 (Atualizado em 25/04/2025 - 13h01 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Game show deste domingo (27), reúne casais que participaram de Power Couple Brasil Antonio Chahestian/RECORD

A edição deste domingo (27) do Acerte ou Caia! terá muita disputa e promete uma verdadeira DR entre maridos e esposas no palco, com Tom Cavalcante como mediador.

Desta vez, a competição de perguntas e respostas entre famosos fará um esquenta para a estreia da sétima edição do Power Couple Brasil, que acontece na próxima terça-feira (29), contará com a participação dos novos apresentadores do reality, Rafa Brites e Felipe Andreoli.

Além deles, outros dez casais, que já se envolveram em tretas e polêmicas em edições passadas do Power Couple Brasil também estarão nesta disputa em busca do prêmio de até R$ 300 mil. Mas só uma dupla vai se dar bem nessa competição, as outras terão como destino aquele famoso e misterioso buraco.

Entre os casais que vão competir neste especial do Acerte ou Caia! estão Anna Clara e André Coelho; Nayara Justino e Cayro Jardim; Cláudia Baronesa e Rogério Alves e Mariana Felício e Daniel Saullo.

‌



Quem também estará no game e precisará mostrar seus conhecimentos para responder as perguntas em no máximo 30 segundos são as duplas: Eliza Fagundes e Hadballa; Nina Cachoeira e Filipe Duarte; Anne Duarte e Pe Lanza; Aline Kezh e Rafael Ilha; Daiana Araújo e Rodrigo Mila e Mirela Janis e Yugnir Ângelo.

Qual desses onze casais vai levar a melhor neste jogo e faturar um prêmio em dinheiro? E qual deles vai sofrer aquela queda no buraco?

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h30, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Saiba mais sobre os casais que vão embalar o game show:

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share O Power Couple Brasil 7 estreia no dia 29 de abril e o Acerte ou Caia! deste domingo (27) entra no clima do reality e recebe onze casais que participaram das temporadas anteriores. Para somar a esse elenco de milhões, os apresentadores da sétima temporada, Felipe Andreoli e Rafa Brites, também vão mergulhar de cabeça no game, que terá pela primeira vez o formato de duplas. Vem conhecer e relembrar a trajetória de cada um no reality de casais! Arte/R7