Acerte ou Caia!: Lore Improta e outras celebridades foram parar no buraco no segundo programa No último domingo (1º), o cantor sertanejo Davi, da dupla com Bruninho, foi quem se deu bem e faturou o prêmio de R$ 54.250 Novidades|Do R7 02/09/2024 - 19h58 (Atualizado em 02/09/2024 - 19h58 ) ‌



A dançarina foi a primeira líder do programa e se manteve no posto por duas rodadas Divulgação/RECORD

No último domingo (1º), mais um desafio do Acerte ou Caia! agitou a tarde da RECORD. Outras onze celebridades participaram do game show comandado por Tom Cavalcante, e dez delas foram para o buraco ao não responderem às questões no tempo estipulado de 30 segundos.

O cantor sertanejo Davi, da dupla com Bruninho, foi quem se deu melhor no segundo episódio do jogo. Ele foi desafiado já quase no final do programa, quando a influencer Thaynara OG assumiu a posição de líder. O artista conquistou a vitória, ao duelar com Thay, quando ela não conseguiu responder quem é o ícone da música americana apelidado de “A voz”. A resposta certa era Frank Sinatra, mas a influenciadora se deu mal e caiu direto no buraco.

Apesar de ganhar a competição, Davi não quis se arriscar no Desafio Final, quando o participante precisa responder dez perguntas em dois minutos. Caso acertasse tudo, dobraria o prêmio acumulado, mas se errasse qualquer pergunta, perderia tudo. O sertanejo, então, preferiu garantir metade do valor e faturou R$ 54.250.

Os desafios e as quedas

O Acerte ou Caia! deste domingo (1º) começou com Lore Improta como líder, após o sorteio no painel. A dançarina desafiou a influencer Fernanda Lacerda, e após algumas rodadas, a ex-mendigata deu adeus à disputa e o buraco se abriu sob seus pés. Em seguida, Lore ainda conseguiu eliminar a cantora Márcia Fellipe.

‌



Depois disso, a loira escolheu a comediante Aurineide Camurupim para o duelo. Dessa vez, a dançarina perdeu todas as vidas que tinha e foi para o buraco, deixando o posto de líder para a humorista.

Aurineide desafiou, então, Gabriel Torres e conseguiu derrubar o ator e apresentador, para a tristeza da mulher do rapaz, a apresentadora Mara Maravilha, que estava na plateia. Na sequência, a comediante desafiou Babi Xavier, e dessa vez foi ela quem, literalmente, caiu no buraco.

‌



Ao assumir o posto de líder, Babi desafiou Bruninho, da dupla com Davi. Após um longo duelo, a atriz encerrou sua participação no jogo. Já o cantor conseguiu eliminar Gui Santana e Pyong Lee, mas no duelo com Thaynara OG acabou se dando mal.

Por fim, os últimos dois participantes a permanecerem na disputa foram Thaynara e Davi e, após algumas rodadas, o cantor levou a melhor e faturou o prêmio deste episódio.

‌



Dinâmica da atração

O competidor que inicia o Acerte ou Caia!, após um sorteio entre todos os participantes, ganha três vidas para acertar, em apenas 30 segundos, as perguntas feitas por Tom Cavalcante. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar cada um dos outros competidores. Quem errar não tem saída e vai direto para o buraco que se abre sob seus pés, dando adeus ao jogo. Quem permanecer por último no palco é o ganhador e fatura o prêmio acumulado durante a disputa. Lembrando que a premiação pode ser de até R$ 300 mil.

Em cada uma das 16 edições do Acerte ou Caia!, serão onze participantes. E apenas um vencedor!

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

