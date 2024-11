Acerte ou Caia!: novas celebridades disputam o grande prêmio neste domingo (24) Onze personalidades sobem ao palco do game show apresentado por Tom Cavalcante; confira quem são! Novidades|Do R7 21/11/2024 - 14h40 (Atualizado em 21/11/2024 - 14h40 ) twitter

No episódio novo, outras 11 celebridades estarão jogando com muita garra para levar o prêmio para casa!

Neste domingo (24), a partir das 14h15, tem mais uma edição do Acerte ou Caia!, competição de perguntas e respostas comandada por Tom Cavalcante que agita a tarde da RECORD.

Como acontece a cada programa, neste 14º episódio do game, outras 11 personalidades entram em cena para disputar o prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil. Para faturar a grana, os participantes precisam acertar, dentro do tempo estipulado, as perguntas feitas pelo apresentador. Caso contrário, caem direto em um buraco que se abre sob seus pés.

Dessa vez, compõem o time do Acerte ou Caia! os cantores Suel, Adryana Ribeiro e André Marinho. Também estarão na disputa as empresárias e ex-Fazenda Andréa Sorvetão e Solange Gomes. E por falar em A Fazenda, quem também participa da competição neste domingo são os ex-peões Stéfani Bays e Yuri Meirelles. A ex-apresentadora e hoje médica veterinária, Debby Lagranha, é mais uma jogadora que fará de tudo para se livrar da temida queda.

Fechando o grupo de participantes deste episódio estão o humorista Rodrigo Cáceres, o Youtuber Christian Figueiredo, e o ex-atleta e medalhista olímpico, Robson Caetano. Apenas um deles vai se dar bem neste game e terá a chance de levar para casa uma boa quantia em dinheiro.

Confira os participantes do 14º episódio:

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 14h15.