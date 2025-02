Acerte ou Caia! promete muita diversão na tela da RECORD neste domingo (2) Tom Cavalcante recebe elenco estrelado no palco do game show, a partir das 16h; saiba mais! Novidades|Do R7 29/01/2025 - 14h23 (Atualizado em 29/01/2025 - 14h23 ) twitter

Acerte ou Caia! vai ao ar todo domingo, a partir das 16h Divulgação/RECORD

Já está chegando a hora de mais uma edição do game show que tem mexido com o Brasil! Neste domingo (2), Tom Cavalcante comanda mais um episódio do Acerte ou Caia!, a partir das 16h.

Um novo grupo de 11 personalidades da mídia se reúnem no palco para um desafio emocionante de perguntas e respostas que vale um prêmio de até R$ 300 mil. Quem não responder certo e no tempo estipulado, vai mesmo parar no buraco.

Entre ex-participantes de realities, estão na competição o ator Fernando Sampaio, a influencer Carol Narizinho, as atrizes Gleici Damasceno e Lidi Lisboa, e o treinador de futebol Hadballa (Hadson Nery).

Quem também marca presença no Acerte ou Caia! deste domingo é a repórter da RECORD, Lorena Coutinho, a dupla de cantores Rosa e Rosinha (que concorre separadamente), o funkeiro MC Kekel, e os comediantes Rodrigo Fernandes (Jacaré Banguela) e Rapha Velez (Gaby).

‌



Apenas um deles vai se dar bem e faturar um prêmio em dinheiro. Para os outros dez, só restará, mesmo, o caminho do tão temido buraco!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar domingo, a partir das 16h. E todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

