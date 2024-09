Acerte ou Caia!: Rossicléa ganha destaque no último programa, mas acaba no buraco Influenciadora venceu seis disputas seguidas até ser eliminada no confronto com Daniel Toko Novidades|Do R7 09/09/2024 - 17h57 (Atualizado em 09/09/2024 - 17h57 ) ‌



Rodrigo Phavanello saiu vitorioso no terceiro programa Divulgação/RECORD

No último domingo (8), o Acerte ou Caia! foi emocionante e muito disputado! Com Tom Cavalcante no comando, Rossicléa foi sorteada no início do programa, e começou como líder. Ela venceu as seis primeiras disputas, fazendo com que Pedro Manso, Marina Ferrari, MC Créu, Salgadinho, Jakelyne Oliveira e Cátia Paganote caíssem no buraco.

Na disputa com o repórter Daniel Toko, Rossicléa tinha que responder “Maria Chiquinha” para a pergunta: “Pode ser um penteado para cabelos compridos ou um sucesso de uma famosa dupla de crianças dos anos 1990″. Ela não lembrou a resposta correta e foi para o buraco.

Toko assumiu a liderança do jogo e, logo de cara, desafiou o ator Rodrigo Phavanello, que entrou na disputa e não saiu mais. Nesse combate, Toko caiu no buraco depois de não acertar qual o carro que ganhou destaque em uma música do saudoso quinteto de Guarulhos, em uma referência aos Mamonas Assassinas. A resposta correta é Brasília Amarela.

Faltavam ser desafiados Eliezer e Penelopy Jean. Phavanello, novo líder, derrotou os dois adversários faltantes e venceu a competição. O valor acumulado estava em R$ 98.002,00.

‌



Ele tinha a opção de responder dez perguntas em dois minutos, e dobrar ou zerar o prêmio, no Desafio Final, ou deixar a disputa com a metade do valor acumulado. Phavanello não quis arriscar cair no buraco e sair de mãos vazias do programa, então recusou o Desafio Final e levou para casa R$ 49.001,00.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração é exibida aos domingos, às 14h, na tela da RECORD.