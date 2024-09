Acerte ou Caia!: Uma nova rodada de desafios, valendo até R$ 300 mil, acontece neste domingo (15) Game show comandado por Tom Cavalcante terá participação de nomes como Duda Nagle, Flor Fernandez, Maicon Sales e outras celebridades Novidades|Do R7 11/09/2024 - 18h01 (Atualizado em 11/09/2024 - 18h01 ) ‌



Cantores, influenciadores, atores, apresentadores e humoristas farão parte da nova rodada de desafios do Acerte ou Caia! Divulgação/RECORD

A tarde deste domingo (15) na RECORD promete mais emoção com uma nova rodada de desafios no Acerte ou Caia!. Na edição inédita do game show apresentado por Tom Cavalcante, outras onze celebridades vão se enfrentar em busca do prêmio em dinheiro que pode chegar a R$300 mil.

Entre os participantes da prova, estão personalidades das mais diversas áreas, como cantores, humoristas, atores, influenciadores e apresentadores.

A atriz, cantora e ex-BBB Maria Bomani, estará nesta disputa, assim como o comediante Maicon Sales, conhecido por sua imitação de Ana Maria Braga, com a personagem Ana Maria Brisa. Integrantes de duas duplas sertanejas também participam do desafio, e dessa vez terão os parceiros de música como adversários. São elas: Gustavo Moura e Rafael, e Day e Lara.

Representando ainda o time dos cantores, estarão Robinson Monteiro e Marcelo Marrom. Este último é humorista, mas também canta e interpreta. E por falar em interpretação, outro que estará nesta edição do Acerte ou Caia! é o ator Duda Nagle.

Para fechar esse timaço de participantes que vai fazer de tudo para acertar as respostas feitas por Tom Cavalcante no tempo máximo de 30 segundos, estão a apresentadora Flor Fernandez, e a digital influencer Pétala Barreiro.

E aí? Quem será que vai cair no buraco desta vez? E quem levará a melhor e vai faturar uma bolada em dinheiro? Confira na próxima edição do Acerte ou Caia!, neste domingo (15), a partir das 14h15, na RECORD.

Dinâmica da atração

O competidor que inicia o Acerte ou Caia!, após um sorteio entre todos os participantes em um painel eletrônico, torna-se o líder da rodada e ganha três vidas para acertar, em apenas 30 segundos, as perguntas feitas por Tom Cavalcante. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar cada um dos outros competidores. Quem errar não tem saída e vai direto para o buraco que se abre sob seus pés, dando adeus ao jogo. Quem permanecer por último no palco é o ganhador e fatura o prêmio que acumulou durante a disputa. Lembrando que a premiação pode ser de até R$300 mil.

Em cada uma das 16 edições do Acerte ou Caia!, serão 11 participantes. E apenas um vencedor!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração é exibida aos domingos, às 14h15, na tela da RECORD.

Confira quem está no time de famosos do quarto episódio de Acerte ou Caia! :