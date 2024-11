Adryana Ribeiro diverte os seguidores com queda no Acerte ou Caia!: ‘O buraco é um túnel que dá no Brasil’ A cantora participou do décimo quarto episódio do game show gravado na Argentina Novidades|Do R7 26/11/2024 - 13h04 (Atualizado em 26/11/2024 - 13h04 ) twitter

Ela se divertiu no duelo com Andréa Sorvetão Divulgação/RECORD

Um dos maiores mistérios para o público é o que há no buraco que engole os famosos no Acerte ou Caia! Com bom-humor, a cantora Adryana Ribeiro deu uma resposta aos seguidores nas redes sociais. Ela participou do 14º episódio do game show com animação, cantoria e revelação.

A cantora foi escolhida para o terceiro duelo pela líder da rodada, Andréa Sorvetão. Tom Cavalcante aproveitou a convocação para conseguir uma palinha: “Para você relaxar e o Brasil se encantar, vou pedir para você [soltar a voz] à capela”. Ela emocionou a todos com o sucesso Fim de Noite, de Adryana & A Rapaziada.

Em seguida, a tensão começou. Adryana respondeu três perguntas, mas não soube a quarta, sobre o peixe que infla ao se sentir ameaçado, o baiacu. A famosa caiu ao som do próprio clássico, Fim da Noite!

Nas redes sociais, ela repercutiu a queda: “Eu só sei dizer que estava morrendo de medo desde a hora que cheguei, e todo mundo me perguntando como é! Eu estava na Argentina, o buraco é um túnel que dá no Brasil”, brincou.

Confira o post:

Relembre a passagem da cantora no game:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Na trave: relembre os líderes que quase venceram o Acerte ou Caia!

