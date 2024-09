Amizade de milhões! Pedro Manso exalta Tom Cavalcante: ‘Meu maior ídolo de todos os tempos’ O comediante trocou elogios com o apresentador no Acerte ou Caia! no domingo (8) Novidades|Do R7 10/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 10/09/2024 - 02h00 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Eles se divertiram no terceiro episódio do game Divulgação/RECORD

Dois ícones do humor tiveram um reencontro super divertido no Acerte ou Caia! Tom Cavalcante recebeu Pedro Manso entre os famosos do terceiro episódio do game e matou as saudades do amigo. Eles trocaram muitos elogios, e Pedro aproveitou para exaltar o parceiro.

O humorista foi o primeiro desafiado por Rossicléa, e levou a pior, sendo eliminado logo no início do programa. Porém, Tom garantiu as risadas do público com um bate-papo divertido com o amigo.

O apresentador perguntou sobre o início de carreira de Pedro e se ele estava fazendo muitos shows pelo Brasil, ele disse que sim, e disparou: “Graças a você que me deu a primeira oportunidade de ser profissional. Comecei no Faustão, foi no Se Vira nos 30, mas como profissional, o primeiro contrato foi com o mestre Tom Cavalcante!”

Todos bateram palmas para a revelação, e o apresentador lembrou: “Quando a Lucimara levou o Pedro, falou para o Faustão que tinha um cara que imitava ele. Só que o Faustão nunca tinha sido imitado na vida, aí o Pedro entra falando igual o cara. Se vocês forem ver no YouTube um dia, o Fausto fica parado. Achava que estava dublando porque quando a Lucimara falou para entrar, ele entrou rasgando”, disse, orgulhoso do sucesso do amigo.

‌



Antes da queda, ainda deu tempo de Pedro imitar Agnaldo Timóteo e arrancar gargalhadas da plateia. Por fim, ele se emocionou: “Meu maior ídolo de todos os tempos. Na minha opinião, o Brasil tem o Rei Pelé, o Rei Roberto Carlos, e o rei do humor, Tom Cavalcante!”

Em seguida, Pedro sumiu no buraco!

‌



Veja:

Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.