Anamara deixa os fãs curiosos sobre participação no Acerte ou Caia!: 'Será que ganhei?' A influenciadora participou do programa que vai ao ar neste domingo (20) Novidades|Do R7 18/10/2024 - 02h00 (Atualizado em 18/10/2024 - 02h00 )

Ela se divertiu no game show e deixou os seguidores ansiosos Divulgação/RECORD

A diversão está garantida no nono episódio de Acerte ou Caia! Neste domingo (20), Tom Cavalcante recebe um elenco muito bem-humorado para participar do game show. Anamara está entre as estrelas, e deixou os fãs ansiosos com postagem enigmática nas redes sociais.

Ela escreveu: “Estarei no próximo domingo, dia 20, na sua TV! Programa Acerte ou Caia!, valendo 300 mil, será que ganhei? Ou fui lá aprender com Naldo Benny como ser uma boa ‘contadora’ de histórias?”

Anamara estará ao lado de Naldo, Cezar Black, Giulia Garcia, Key Alves, Maria Lina, Mução, Rafael Ilha, Rafael Sardão, Titela e Vanessa Jackson. Timaço, hein?

Os seguidores se mostraram ansiosos pela novidade, e uma fã aconselhou a influenciadora: “Adoro esse programa, fico me testando, respondo tudo. Vou torcer por você, mas no jogo todos dizem que dá branco nas mais simples respostas. Se concentra, tá?”

Veja a postagem:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Mais um timaço de estrelas vai entrar em campo na tentativa de levar até R$ 300 mil no 'Acerte ou Caia!' deste domingo (20)! O nono episódio terá campeão de A Fazenda, atores, cantores, comediantes e influenciadores; vem conhecer o elenco!