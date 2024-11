André Marinho fatura quase R$ 60 mil e vence décimo quarto episódio do Acerte ou Caia! Cantor foi desafiado apenas na última rodada pelo então líder Suel, e acabou levando a melhor sobre o concorrente Novidades|Do R7 25/11/2024 - 13h15 (Atualizado em 25/11/2024 - 13h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

André Marinho vence o décimo quarto episódio de Acerte ou Caia! Divulgação/RECORD

Neste domingo (24), outras 11 personalidades se reuniram no palco do Acerte ou Caia! para mais uma rodada de desafios e muita diversão no game show apresentado por Tom Cavalcante. O cantor André Marinho, desafiado só no finalzinho do programa, foi o vencedor desta edição e ganhou o prêmio de R$ 58.500.

Logo no começo do jogo, após um sorteio no painel eletrônico, o youtuber Christian Figueiredo ocupou a posição de líder e enfrentou a ex-atriz e apresentadora Debby Lagranha. Após um embate de mais de 10 minutos, a moça não conseguiu responder a uma das perguntas e caiu no buraco.

Na sequência, Christian escolheu jogar com Andréa Sorvetão e dessa vez foi ele quem se deu mal, sendo retirado da disputa. A ex-paquita, então, conseguiu eliminar outras duas participantes: a cantora Adryana Ribeiro e a influencer e empresária Solange Gomes. Mas Andréa, ao travar uma longa disputa com Suel, também acabou deixando o jogo.

O pagodeiro assumiu a liderança e chegou muito perto do prêmio ao mandar para o buraco outros quatro competidores: os influencers Stéfany Bays e Yuri Meirelles; o humorista Rodrigo Cáceres e o medalhista olímpico Robson Caetano.

‌



Na reta final do jogo, Suel desafiou André Marinho, único participante que ainda restava na competição. Os dois cantores duelaram por vários minutos, mas, apesar do bom desempenho até então, Suel perdeu todas as suas vidas e não soube responder a uma das perguntas, restando para ele somente o buraco.

André Marinho conseguiu acumular um prêmio de R$ 117 mil, e ao ser questionado por Tom Cavalcante se partiria para o Desafio Final, quando poderia dobrar a quantia ou, em caso de um erro, perder tudo, o cantor preferiu garantir a metade do valor e levou para casa R$ 58.500.

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Vai cair agora... Reveja as quedas dos famosos no Acerte ou Caia!:

Publicidade 1 / 8 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Que tal dar boas gargalhadas com os closes do Acerte ou Caia!? Os famosos do décimo terceiro episódio capricharam nas caras e bocas durante a queda. Ao escutar a frase 'vai cair agora', eles entram em parafusos e protagonizam cenas icônicas. Preparamos os melhores prints para você se divertir!