André Marinho vence o décimo quarto episódio de Acerte ou Caia! e leva R$ 58.500 O cantor só foi chamado para o duelo na última rodada, e conseguiu derrotar Suel Novidades|Do R7 24/11/2024 - 16h06 (Atualizado em 24/11/2024 - 16h06 )

Curtiu a participação do artista no game show? Divulgação/RECORD

Confiante e distribuindo sorrisos, André Marinho chegou à reta final do jogo, derrotou o cantor Suel e garantiu o prêmio do Acerte ou Caia! O artista se divertiu no décimo quarto episódio do programa e levou o montante de R$ 58.500. Ele não aceitou participar do Desafio Final, mas mandou bem nas estratégias.

O cantor brilhou no game ao lado de um elenco incrível: Adryana Ribeiro, Andréa Sorvetão, Christian Figueiredo, Debby Lagranha, Robson Caetano, Rodrigo Cáceres, Suel, Stéfani Bays, Solange Gomes e Yuri Meirelles.

Acostumado com realities, o cantor manteve a estratégia de parecer confiante e bastante solto, assim não foi chamado para os primeiros confrontos, aumentando a chance de levar o prêmio. O plano deu certo, e André foi convocado apenas para o último confronto, justamente contra um grande amigo da música, Suel.

Drika Marinho, esposa de André, comemorou muito ao ver o marido vencendo! Ele chegou a acumular R$ 117 mil, mas escolheu sair com metade do prêmio, sem encarar o Desafio Final.

André saiu vitorioso do embate e embolsou a grana: “O dinheiro vai servir para pagar umas contas, porque a vida do artista não é fácil [risos], e também vai ajudar na gravação de novas músicas para a minha carreira. Ou seja, vou reinvestir!”

Curtiu o episódio?

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

