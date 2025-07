Atores, apresentadores, humoristas, cantores e jornalistas estão no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (20) O game show reúne um novo grupo de 11 celebridades para a disputa que vale um prêmio de até R$ 300 mil Novidades|R7 17/07/2025 - 17h30 (Atualizado em 17/07/2025 - 17h58 ) twitter

Mais um grupo de 11 celebridades se enfrentam no Acerte ou Caia! pelo prêmio de até R$ 300 mil Edu Moraes/RECORD

Emoção, adrenalina e um bom valor em dinheiro estão em jogo em mais uma rodada de desafios do Acerte ou Caia! neste domingo (20), a partir das 17h15. Tom Cavalcante comanda o game show, com a participação de 11 personalidades das mais diversas áreas.

Cada competidor precisa mostrar todo o seu conhecimento e concentração para faturar o prêmio que pode chegar aos R$ 300 mil e não parar no fundo do buraco.

Nesta edição, quem entra na disputa é a atriz e comentarista do Love & Dance, o dating show da RECORD, Marisa Orth. Outro que também estará no jogo é Willian Leite, apresentador do Balanço Geral Manhã, assim como a jornalista Cris Dias, e Rogério Vilela, que apresenta o podcast Inteligência LTDA.

Da área da comédia, participam do game Felipe Torres e Marcos Alves, roteiristas e humoristas do grupo Hermes e Renato, além da comediante Suzy Brasil.

Os atores, desta vez, estarão representados por Oscar Magrini e Kaysar Dadour, enquanto, na categoria da música, participam do desafio a rapper MC Sofia e a cantora Mariana Fagundes.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar nesse domingo a partir das 17h15. Todas as edições do programa podem ser acessadas na íntegra no PlayPlus, o streaming da RECORD.

Conheça todos os participantes desta edição:

