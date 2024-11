Bombonzinhos na área: Erick Ricarte e Thiago Servo se reencontram no Acerte ou Caia! A dupla criou forte amizade em outro reality show da RECORD, a primeira temporada de A Grande Conquista Novidades|Do R7 01/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 01/11/2024 - 02h00 ) twitter

Alguma dúvida de que eles vão causar no game? Divulgação/RECORD

Têm bombonzinhos marcando presença no décimo primeiro episódio de Acerte ou Caia! Erick Ricarte e Thiago Servo fazem parte do elenco do game neste domingo (3). Não vai perder, hein?

A dupla participa da competição ao lado de Aline Campos, Ceará, Fábio Villa Verde, Fernanda Keulla, Fernandinho Beat Box, Karin Hils, Maíra Charken, MC Gui e Nadine Gerloff.

Erick e Thiago se conheceram na primeira temporada de A Grande Conquista. Eles marcaram o programa com amizade de milhões, que unia bom-humor e muitas tretas com os adversários. No reality, a dupla criou vínculo na fase da Vila, conseguiu subir para a Mansão e seguiram juntos. O jornalista batizou o amigo de bombonzinho, o apelido pegou para a dupla!

Erick foi eliminado, mas Thiago venceu A Grande Conquista. Será que um deles vai ter sorte no game show da RECORD?

Assista à chamada:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

MC Gui, Thiago Servo, Aline Campos e mais! Veja o timaço do ‘ Acerte ou Caia’ deste domingo (3):

