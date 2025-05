Campeão olímpico e estrelas da música disputam o grande prêmio do Acerte ou Caia! neste domingo (25) Sob o comando de Tom Cavalcante, onze famosos sobem ao palco para uma nova rodada de desafios Novidades|Do R7 22/05/2025 - 14h39 (Atualizado em 22/05/2025 - 14h39 ) twitter

Programa deste domingo (25) chega com um time de peso Edu Moraes/RECORD

Domingo é dia de Acerte ou Caia! na tela da RECORD. Na edição deste fim de semana (25), 11 celebridades participam do desafio de perguntas e respostas, valendo um prêmio de até R$ 300 mil, ou uma queda no misterioso buraco do game.

E dessa vez quem sobe ao palco da atração comandada por Tom Cavalcante é o apresentador do quadro 50x1, do Domingo Espetacular, Alvaro Garnero. Além dele, também participam do jogo o comediante Viny Vieira e as cantoras Pocah e Luka.

Outros que vão tentar levar uma bolada para casa são os atores David Cardoso Jr., Graziella Schmitt e Narjara Turetta.

O game show contará ainda com a participação do ex-jogador de vôlei, e campeão olímpico, Giba; e do ex-BBB Gustavo Marsengo. E fechando este grupo de personalidades estão o apresentador Paulo Mathias e a influenciadora Leuriscleia.

Confira o timaço que estará neste final de semana no Acerte ou Caia!

Tem um time de famosos chegando na área do Acerte ou Caia! neste domingo (25), a partir das 15h30. O mistério acabou e agora você pode conhecer todos eles e escolher seu favorito para ganhar um prêmio até R$ 300 mil

Não perca! O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD.