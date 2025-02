Carol Narizinho leva R$ 47.501 para casa após vencer Acerte ou Caia! Antes de se consagrar campeã, a ex-peoa de A Fazenda 12 mandou três adversários para o buraco; saiba mais Novidades|Do R7 03/02/2025 - 16h29 (Atualizado em 03/02/2025 - 16h46 ) twitter

Vencedora da edição, Carol Narizinho não aceitou participar do Desafio Final e preferiu garantir metade do valor acumulado, R$47.501 Divulgação/RECORD

A edição do Acerte ou Caia! no último domingo (2), reuniu um novo grupo de celebridades, sob o comando de Tom Cavalcante, para mais uma disputa de tirar o fôlego.

O ator e comediante Rapha Velez, com a personagem Gaby (uma imitação da jornalista Marília Gabriela), começou como líder da competição, após o sorteio entre todos os participantes no painel eletrônico.

Para iniciar mais uma tarde de desafios, Gaby escolheu jogar com a repórter da RECORD, Lorena Coutinho. Após algumas rodadas, a jornalista foi para o buraco, e Gaby seguiu, ainda com todas as suas vidas. A partir daí, ela eliminou do game o cantor Rosa (da dupla com Rosinha); a atriz Gleici Damasceno; o humorista Rodrigo Fernandes (Jacaré Banguela); o ex-Conquisteiro Fernando Sampaio; o cantor Rosinha, e o treinador de futebol Hadballa.

Mas, no confronto com a ex-peoa de A Fazenda 12, Carol Narizinho, Gaby perdeu todas as vidas e, dessa vez, foi vencida pela adversária, dando adeus ao jogo e fazendo aquela visitinha ao temido buraco. Carol assumiu a liderança e não saiu mais do posto, eliminando o funkeiro MC Kekel, e a atriz Lidi Lisboa.

Vencedora da edição, ela chegou ao fim da competição com R$95.002 acumulados. Cautelosa, Carol preferiu garantir metade dessa quantia, R$47.501, e abriu mão de participar do Desafio Final, quando poderia dobrar o prêmio, se acertasse 10 perguntas em dois minutos, ou perder tudo, em caso de erro.

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e vai ao ar, aos domingos, a partir das 16h. A íntegra de todas as edições do game show está disponível no PlayPlus, o streaming da RECORD.

