Com disputas emocionantes, dez participantes caíram no buraco na estreia de Acerte ou Caia! No último domingo (25), influencers digitais, humoristas, dupla sertaneja, atriz e ex-jogador perderam para Silvia Abravanel, que foi a vencedora do episódio; confira! Novidades|Do R7 28/08/2024 - 11h56 (Atualizado em 28/08/2024 - 11h56 )



O humorista Rafael Cortez foi o primeiro a cair no buraco na dinâmica que testa agilidade e memória dos participantes Divulgação/RECORD

O primeiro episódio do Acerte ou Caia!, game show comandado por Tom Cavalcante, na tela da RECORD, foi repleto de quedas e emoções! E quem abriu os trabalhos e caiu no buraco antes de todo mundo foi o humorista Rafael Cortez, na disputa com Silvia Abravanel, que foi a vencedora do programa.

Também erraram suas respostas e caíram no buraco as influencers digitais Deolane Bezerra, Gizelly Bicalho e Sarah Andrade, os humoristas Rodrigo Capella e Gustavo Mendes, a dupla sertaneja Hugo e Tiago, a atriz Adriana Bombom e o ex-jogador de futebol Edilson Capetinha.

No começo do programa, Silvia Abravanel foi sorteada para iniciar como Líder. Ela saiu invicta e derrotou todos os adversários, acumulando um prêmio de R$ 95 mil.

Silvia não quis arriscar responder dez perguntas em dois minutos, no Desafio Final, o que dobraria sua premiação (R$ 190 mil), em caso de acertos, ou perderia tudo, se errasse qualquer pergunta. Sendo assim, a vencedora da edição saiu com a metade do valor acumulado durante o programa, R$ 47,5 mil.

‌



Como foi a audiência?

Tanto em São Paulo, como no Rio de Janeiro, a RECORD registrou, com estreia do Acerte ou Caia!, média de 5,9 pontos, o que representa um aumento de 38% (SP) e 40% (RJ) na audiência, na faixa horária das 14h20 às 16h08, em comparação com os quatro últimos domingos da emissora, segundo dados consolidados da Kantar Ibope, quando a RECORD atingiu 4,3 pontos em São Paulo e 4,2 pontos no Rio de Janeiro.

‌



Usando a mesma faixa horária e dias de comparativo, o share da emissora também cresceu, passando de 9,4% para 10,2% na capital paulista e de 9% para 10,3% na capital fluminense.

Dinâmica da atração

‌



No Acerte ou Caia!, em disputa, está um prêmio em dinheiro que pode chegar a R$ 300 mil.

O competidor que inicia o jogo tem que acertar as perguntas que Tom Cavalcante fizer. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar os outros participantes. Se errar, o chão se abre e ele cai em um buraco, sendo eliminado. Quem permanece no palco tem chance de continuar na disputa até ser anunciado o ganhador.

Em cada uma das 16 edições, serão 11 participantes. E apenas um vencedor!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração será exibida aos domingos, às 14h, na tela da RECORD.