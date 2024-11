Daniel Del Sarto é o vencedor do décimo terceiro episódio de Acerte ou Caia! O ator desbancou os oponentes e levou a melhor no game show da RECORD Novidades|Do R7 17/11/2024 - 16h18 (Atualizado em 17/11/2024 - 16h18 ) twitter

Curtiu o episódio? Reveja o programa no PlayPlus! Divulgação/RECORD

Tem campeão novo na área: Daniel Del Sarto arrebentou no jogo e garantiu a vitória no décimo terceiro episódio de Acerte ou Caia! O ator levou o montante de R$ 57.750, referente à metade do prêmio acumulado, pois preferiu não aceitar o Desafio Final.

Com a animação nas alturas, Daniel participou do episódio ao lado de um elenco igualmente empolgado: Ana Paula Minerato, Daniel Erthal, Darlan Cunha, Fabiola Gadelha, Hariany Almeida, Heitor Martins, Lí Marttins, MC Guimê, Nizo Neto e Sula Miranda.

O ator conseguiu chegar ao final do jogo sem cair no buraco, desbancando todos os oponentes. Antes de dizer se aceitava ou não o desafio, abriu o coração e contou que é fã de Tom Cavalcante: “Eu tive a oportunidade de falar para ele, ‘agora não vai parecer que estou puxando o teu saco, te admiro muito, acho você um cara incrível, não só artista, mas vejo a pessoa que você é e sinto vontade de estar perto de ti, trocar ideia, muito legal estar aqui no programa.”

O prêmio recebido pelo artista vai contribuir para o investimento e fomentação da cultura pelo Brasil, o ator também é cantor, e faz shows incríveis por todo o país. Acesse as redes sociais dele e descubra as próximas apresentações!

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

