Danni Suzuki canta vitória e brinca sobre Acerte ou Caia!: ‘Me sentindo a vencedora’

Danni Suzuki participa da próxima edição do Acerte ou Caia! deste domingo (12) Divulgação/RECORD

A atriz, diretora, roteirista e palestrante Danni Suzuki está no elenco do próximo episódio do Acerte ou Caia!, que vai ao ar neste domingo (12), a parti das 16 horas. Em um vídeo postado nas redes sociais do programa e antes mesmo de entrar no estúdio para dar star ao game, ela esbanjou confiança: “Já estou me sentindo a vencedora desse programa!”.

Quando indagada pela produção sobre o que gostaria de encontrar no buraco caso caísse, a atriz foi categórica em seu desejo: “Que lá tivesse uma enorme piscina, com temperatura perfeita”. Ela ainda brinca que assim já aproveita o tombo, se molha e sai com a alma lavada!

Nas redes, a brincadeira de Danni divertiu os internautas, uma seguidora até concordou: “Verdade, piscina é uma boa. Com esse calor de rachar...”. Outra internauta foi mais além e brincou com a atriz: “Vai cair!”.

Fique ligado no Acerte ou Caia! para ver se Danni vai cair no buraco ou encarar o Desafio Final! O programa deste domingo (12), vai ao ar às 16h, na tela da RECORD.

Confira os rostos que estarão na próxima edição:

