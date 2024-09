Davi, da dupla com Bruninho, é o vencedor do segundo episódio do Acerte ou Caia! O campeão levou R$ 54.250 após duelo contra a líder da rodada, Thaynara OG Novidades|Do R7 01/09/2024 - 16h29 (Atualizado em 01/09/2024 - 16h29 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O cantor se divertiu do início ao fim do game show! Divulgação/RECORD

Davi Ávila foi estrategista, jogou bem e conseguiu ganhar R$ 54.250 no segundo episódio do Acerte ou Caia! O cantor, que faz dupla com Bruninho, foi chamado para o confronto apenas do último duelo, e conseguiu vencer a líder da rodada, Thaynara OG. Ele chegou a acumular o montante de R$ 108.500, mas não aceitou o Desafio Final, e saiu da competição com metade do prêmio.

Lore Improta foi a primeira líder do jogo, ela conseguiu derrotar Fernanda Lacerda e Marcia Fellipe, mas caiu no buraco quando confrontou Aurineide Camurupim. A humorista eliminou Gabriel Torres, mas perdeu a liderança para Babi Xavier. A atriz escolheu Bruninho para duelar e perdeu para ele.

O cantor eliminou Gui Santana, Pyong Lee, e perdeu a disputa para Thaynara OG. A última líder chamou para o confronto o único oponente que sobrou, Davi. Após várias rodadas de perguntas difíceis, a influenciadora não soube responder qual ícone americano foi eleito “A Voz”. Frank Sinatra era a resposta correta, e por esse motivo, Thay perdeu o chão.

Davi foi de última opção de duelo para finalista! Ele conseguiu o montante de R$ 108.500, mas não aceitou participar do Desafio Final, saindo com a vitória e metade do prêmio, R$ 54.250!

‌



Você aceitaria o desafio ou também sairia com a garantia de levar metade do prêmio?

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.