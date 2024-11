Décimo episódio de ‘Acerte ou Caia!’ promete agitar a tarde da RECORD neste domingo (27) Atores, influenciadores, ex-realities e até uma medalhista olímpica estão na disputa pelo prêmio de R$ 300 mil Novidades|Do R7 23/10/2024 - 13h59 (Atualizado em 23/10/2024 - 13h59 ) twitter

O elenco deste domingo (27) reúne atores e cantores Divulgação/RECORD

Neste domingo (27), tem mais uma acirrada disputa no palco do Acerte ou Caia!, na RECORD. Mais onze personalidades da mídia se encontram para competir pelo prêmio em dinheiro, que pode chegar a R$ 300 mil, no game show comandado por Tom Cavalcante.

Atores, influenciadores, ex-participantes de realities shows e uma medalhista olímpica estão no time de competidores da décima edição do programa, e farão de tudo para se livrarem do temido buraco, que pode se abrir a qualquer momento, caso errem a resposta.

Estarão no palco com Tom Cavalcante os atores Mateus Carrieri, Mônica Carvalho e Juliana Boller. Entre os ex-realities: Maria Melilo, Rico Melquíades, Any Borges, JP Mantovani e Tonzão Chagas. Também estarão na competição os influenciadores Erika Schneider e Júnior Beviláqua (o Ken humano brasileiro); e a ex-atleta Maurren Maggi (medalha de ouro em Pequim/2008).

Enquanto dez competidores cairão no buraco, apenas um deles sairá campeão desta disputa divertida que já virou sensação nas tardes de domingo da RECORD!

O ‘Acerte ou Caia!’ vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Memes! Reveja os sete momentos mais divertidos de Acerte ou Caia!:

