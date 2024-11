‘Derrubada por um molho’, brinca Maíra Charkén sobre questão do Acerte ou Caia!

‘Derrubada por um molho’, brinca Maíra Charkén sobre questão do Acerte ou Caia! A atriz divertiu os seguidores com a postagem do momento da queda no programa

Novidades|Do R7 05/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 05/11/2024 - 02h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share