Ceará deixa a vitória escapar no penúltimo duelo do Acerte ou Caia! Maíra Charken eliminou o líder do dia e se aproxima do prêmio final

Acerte ou Caia|Do R7 03/11/2024 - 19h49 (Atualizado em 03/11/2024 - 19h49 ) twitter

