Dhomini vence o primeiro Acerte ou Caia! do ano e fatura R$ 48.500

Dhomini não encarou o Desafio Final do Acerte ou Caia! Reprodução/Instagram

Tem campeão na tela da RECORD! Ganhador de um reality de confinamento, Dhomini colocou novamente a competitividade para jogo e escreveu seu nome na história do Acerte ou Caia! após vencer o primeiro episódio de 2025 do game show.

Neste domingo (5), o influenciador participou da disputa com as ex-peoas de A Fazenda, Wendy Tavares e Drika Marinho, a modelo Quitéria Chagas, a jornalista Analice Nicolau, o youtuber Lucas Guedes, o cantor Frank Aguiar, as cantoras Pepê e Neném (que competiram separadamente) e os humoristas Robson Bailarino e Fausto Carvalho (o “Jorginho/Menzinho”).

Frank Aguiar abriu os trabalhos e mandou Lucas Guedes para casa após vencer o primeiro duelo. Na sequência, o cantor enfrentou Drika Marinho, que recebeu o incentivo especial do maridão, André Marinho, na plateia. Ganhador do décimo quarto episódio do Acerte ou Caia!, ele fez questão de aconselhar a amada: “Tranquilidade, você se preparou”.

Muito nervosa, Drika não escapou do buraco. Frank partiu para o terceiro duelo cheio de moral e avisou que pretendia testar o psicológico da rainha de bateria e psicóloga Quitéria Chagas. Em uma disputa acirrada, ele se deu mal e deu tchau ao jogo.

Na liderança, Quitéria veio em uma crescente e atropelou Wendy Tavares, Pepê e Fausto Carvalho. Porém, foi parada por Analice Nicolau, que também não conseguiu se manter no jogo e caiu no buraco após duelar contra Dhomini.

Competitivo, o influenciador também venceu Neném e Robson. Apesar de acumular R$ 97 mil, ele não quis encarar o Desafio Final e deixou o programa com metade do prêmio no bolso, R$ 48.500.

Gostou do jogo do Dhomini? Fique ligado! O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 16h, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

