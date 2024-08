Ex-jogador Edilson Capetinha revela história emocionante envolvendo Tom Cavalcante no ‘Acerte ou Caia!’ O participante perdeu na disputa com Silvia Abravanel, mas, antes de cair no buraco, abriu o coração para o apresentador; confira! Novidades|Do R7 26/08/2024 - 18h07 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h07 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

O ex-atleta já conquistou uma Copa do Mundo pelo Brasil Reprodução/RECORD

Neste domingo (25), o Acerte ou Caia! estreou na tela da RECORD, com muito mais do que perguntas, respostas e prêmio em dinheiro. Mas, também, uma história emocionante.

No duelo com Silvia Abravanel, o participante Edilson Capetinha, ex-atleta de futebol, não acertou qual a erva indispensável no preparo do prato árabe tabule e caiu no buraco. Às pressas, contou ao apresentador Tom Cavalcante um acontecimento da sua carreira esportiva.

“Eu queria revelar uma coisa aqui e agradecer a você. Quando eu estava começando minha carreira, com 19 anos, fui jogar minha primeira final de Campeonato Brasileiro pelo Palmeiras, lá em Salvador, contra o Vitória. E eu estava em uma pressão enorme. Em 1993, a gente participou de um show seu em um sábado e a final era no domingo. Depois disso, todas as tensões que eu tinha passaram, eu fui tranquilo para o jogo e acabamos ganhando com um gol meu”, disse o ex-jogador.

O apresentador, por sua vez, agradeceu pelo relato e enalteceu a participação de Capetinha no Acerte ou Caia!: “Sua história me orgulhou muito, era um momento muito lindo da minha carreira. Você, estando aqui, está enriquecendo ainda mais a história desse programa”.

‌



Carreira no futebol

Edilson Capetinha atuou por diversos clubes do Brasil e do exterior. É ídolo da torcida do Corinthians e foi autor dos dois gols do Timão, contra o Real Madrid, no Mundial de Clubes de 2000. Pela seleção brasileira, fez parte do elenco, comandado por Luiz Felipe Scolari, que venceu a Copa do Mundo de 2002.

‌



Acompanhe! O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. Sob o comando de Tom Cavalcante, a atração vai ao ar todos os domingos, às 14h, na tela da RECORD.

Veja também: Mestre do humor! Saiba tudo sobre o comandante do Acerte ou Caia

Publicidade 1 / 6 ‌



‌



‌



‌



‌

Tom Cavalcante é unanimidade no humor! Além de grande apresentador e comediante, o artista guarda curiosidades e qualidades que nem todo o público conhece. Aproveitando o esquenta de Acerte ou Caia!, que tal conferir essas informações?