Famosos duelam por prêmio de até R$ 300 mil no Acerte ou Caia! deste domingo (6) Tom Cavalcante reúne celebridades no palco e faz a alegria do público; descubra quem encara o game! Novidades|R7 03/07/2025 - 15h52 (Atualizado em 03/07/2025 - 15h52 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Mais um grupo de 11 celebridades disputa pelo prêmio de até R$ 300 mil Edu Moraes/RECORD

Descontração, adrenalina, competição e aquele suspense para ver quem vai cair no buraco. Esses são os ingredientes que vão agitar mais uma edição do Acerte ou Caia! na tela da RECORD neste domingo (6). O game apresentado por Tom Cavalcante terá a participação de um novo timaço de celebridades para disputar o prêmio em dinheiro que pode chegar a R$300 mil.

O comediante Fábio Porchat vai ter que mostrar muito mais do que boas histórias e responder às perguntas em no máximo 30 segundos para conseguir ficar bem longe do fundo do buraco. Quem também participa da disputa neste fim de semana é o ator Cirillo Luna, que estará na nova série da RECORD, Paulo, O Apóstolo, que estreia na segunda-feira (7).

Ao lado deles também disputam o game o apresentador Marcello Camargo, filho da saudosa Hebe Camargo, e o humorista Renato Albani.

O cantor e compositor Zeeba é mais um que vai encarar o buraco do Acerte ou Caia!, assim como as influenciadoras Maria Venture, Mari Menezes e Jéssica Cardoso.

‌



E para completar o grupo de famosos que vai colocar todo seu conhecimento em jogo nesta edição do game show estão a humorista e cantora Florentina, filha de Tiririca, a youtuber Bibi Tatto, e a atriz Bela Fernandes.

Não perca essa edição inédita do Acerte ou Caia! que vai ao ar todos os domingos, a partir das 15h45, na tela da RECORD! O programa é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon, e todos os episódios do game show podem ser acessados pelo streaming da RECORD.

Confira quem são os famosos que estão no elenco do Acerte ou Caia! deste domingo (6)

Publicidade 1 / 12 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Com diversão e muita rivalidade, o Acerte ou Caia! tem um elenco recheado de estrelas neste domingo (6), na tela da RECORD. Tom Cavalcante comanda os onze participantes que sobem no palco em busca do prêmio de R$ 300 mil. Conheça as celebridades e prepare a sua torcida!