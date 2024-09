‘Foi por pouco’: Penelopy Jean repercute participação no Acerte ou Caia! A jurada do Canta Comigo Teen foi a última eliminada do programa deste domingo (8) Novidades|Do R7 09/09/2024 - 10h44 (Atualizado em 09/09/2024 - 10h44 ) ‌



Na trave! Ela quase levou o prêmio do episódio Divulgação/RECORD

Penelopy Jean chegou muito perto do prêmio do Acerte ou Caia! A jurada do Canta Comigo Teen participou do game no terceiro episódio e foi a última eliminada do programa, perdendo apenas para o campeão, Rodrigo Pavanello. Nas redes sociais, a especialista relembrou o jogo.

Ela escreveu: “Quem aí conferiu minha participação no Acerte ou Caia!? Foi por pouco, hein! Amei”. Os seguidores responderam: “Eu! Estava torcendo por você”, disse uma fã. Outra internauta opinou: “Amei! Te considero vencedora também!”

A jurada foi a última participante chamada para o duelo, e só perdeu por não lembrar o que são “símios” (primatas). A questão era, “nele os símios adoram pular, já os casados desejam a todo custo evitar.” A resposta correta era galho.

Depois de ver todos caírem, foi a vez dela perder o chão, porém, fez isso com todo o estilo ao som de Lady Gaga!

Veja o post:

Relembre a participação dela:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.