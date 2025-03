Craques do game: ranking das celebridades do Acerte ou Caia! é atualizado com sucesso Game show comandado por Tom Cavalcante teve vitórias de tirar o fôlego, famosos que perderam tudo e quem fugiu do Desafio Final e levou metade do prêmio

Novidades|Do R7 22/01/2025 - 18h43 (Atualizado em 24/03/2025 - 18h49 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share