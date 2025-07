Dodô Pixote

Vocalista de um dos grupos mais importantes do pagode nacional, Dodô começou a sua carreira na música em 1993. O cantor foi um dos responsáveis por criar o Grupo Pixote, que caiu no gosto do público com hits como “Insegurança”, “Mande um Sinal” e “Nem de Graça”. Com mais de 30 anos de estrada, será que o vocalista tem samba no pé para escapar no buraco?

Reprodução/Instagram