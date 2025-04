Lutando fora do ring

O ex-lutador da categoria de peso pesado e de artes marciais mistas, Minotouro, foi uma das grandes estrelas da tarde. Mesmo com sua altura intimidadora de gigante, a derrota o derrubou rapidamente no Acerte ou Caia! Mas mesmo perdendo, ele parabenizou Bola com um sorriso gentil e um "mata-leão"! Com toda certeza, ele ter que se encolher para caber no buraco foi o auge da noite.

Reprodução/ RECORD