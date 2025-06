João Augusto Liberato, João Silva e mais: Acerte ou Caia! entra em campo com um timaço neste domingo (8) Apresentadores, ex-participantes de reality, humoristas e outras celebridades enfrentam as temidas perguntas de Tom Cavalcante para fugir do buraco; confira

04/06/2025

