Dadá Coelho

Natural do Piauí, a humorista e atriz Dadá Coelho conquistou o público com seu humor ácido e talento na TV, teatro e streaming, além de sua breve participação no programa “Dancing Brasil” em 2018. Com shows e séries no currículo, será que a musa vai conseguir superar a tensão de cair no buraco e levar a bolada de R$ 300 mil para casa?

Reprodução/Instagram