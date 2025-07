Éder Miguel

Em busca do prêmio do Acerte ou Caia!, o cantor Éder Miguel entra na disputa do game show. Vocalista do grupo de pagode Doce Encontro, que já conta com mais de 15 milhões de ouvintes, Éder segue conquistando o público com sua voz marcante. Será que Éder Miguel vai surpreender e sair vencedor do reality?