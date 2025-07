Marco Alves

O humorista, ator e roteirista Marco Alves faz parte do grupo de humor Hermes & Renato. Além da participação no programa de esquetes de humor, Marco é um dos integrantes da banda de heavy metal Massacration. Na tela da RECORD, ele deu as caras no Legendários, ao lado do amigo Felipe Torres no grupo Banana Mecânica. Será que ele consegue escapar do buraco?

Reprodução/Instagram