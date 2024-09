Gui Santana homenageia Tom Cavalcante: ‘Uma das grandes inspirações para minha vida!’ O humorista teve uma participação rápida no Acerte ou Caia!, mas encantou com as palavras Novidades|Do R7 02/09/2024 - 02h00 (Atualizado em 02/09/2024 - 02h00 ) ‌



O apresentador é uma inspiração para os comediantes Divulgação/RECORD

Gui Santana trouxe Sidney Magal, Ratinho e Zacarias para o palco do Acerte ou Caia! O humorista se divertiu, fez imitações e se jogou no game, porém, não conseguiu passar do primeiro duelo. Mesmo assim, se mostrou muito feliz por estar ao lado de Tom Cavalcante, e fez uma linda homenagem a ele.

O humorista foi chamado por Bruninho para o duelo e conseguiu responder cinco perguntas, até que uma questão fez ele ferver os neurônios. Gui não soube qual era o alimento popular em todo o Brasil, que pode ser consumido tando doce como salgado, o amendoim.

Antes de cair no buraco, ele abriu o coração: “Olha, Tom. Você sabe que participar de um programa seu como esse aqui é um sonho realizado. Fico emocionado de dizer aqui, de verdade, o quanto gosto de você. Eu queria falar algumas palavras para você, do fundo do meu coração”, disse emocionado.

E continuou: “Você é um cara muito especial para mim. Você foi uma das grandes inspirações para minha vida. Se hoje eu sou imitador, foi porque vi você quando criança fazendo as imitações e hoje posso fazer as minhas. Obrigado!”

Tom ficou comovido com o amigo, mas a emoção foi cortada pela queda, e deu lugar à risada. Uma homenagem entre comediantes não poderia terminar de forma melhor!

Assista à participação do Gui:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial para ficar por dentro das novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.