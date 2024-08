Gustavo Mendes relembra começo de carreira ao lado de Tom Cavalcante: ‘Primeira vez que pude sair da restrição de crédito’ O comediante que começou a ficar conhecido na internet por sua imitação da ex-presidente Dilma Rousseff foi um dos competidores na estreia do ‘Acerte ou Caia’ Novidades|Do R7 26/08/2024 - 18h56 (Atualizado em 26/08/2024 - 18h56 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Gustavo Mendes ganhou notoriedade no mundo do humor com imitações da ex-presidente Dilma Rousseff Divulgação/RECORD

Um dos participantes na estreia do game show Acerte ou Caia!, neste domingo (25), na RECORD, foi o comediante Gustavo Mendes, que começou a ficar conhecido na internet por sua imitação da ex-presidente Dilma Rousseff. Ao ser desafiado pela líder Silvia Abravanel, ele conversou um pouco com o apresentador da competição, Tom Cavalcante.

Gustavo se emocionou e fez questão de relembrar que sua estreia na televisão foi, justamente, ao lado do humorista, no Show do Tom, também na RECORD, em 2009.

“É uma honra estar contigo. Comecei com você, no Show do Tom, participando do Festival de Piadas. Foi o primeiro contrato da minha vida, primeira vez que pude sair daquela restrição de crédito, graças a você e à RECORD”, disse Gustavo.

Na sequência, o participante contou que, depois de integrar o elenco da atração comandada por Tom, teve outras oportunidades e fez programas, como Agora é Tarde e Casseta e Planeta, além de protagonizar os humorísticos Treme-Treme e Xilindró, no Multishow.

‌



“Acho que todo comediante que tem sua benção, vai bem na vida. Tem como você me dar uma benção agora?”, brincou Mendes com Tom Cavalcante, que prontamente lhe abençoou.

No jogo, o comediante não teve tanta sorte e foi parar no buraco ao perder o desafio para Silvia Abravanel, a grande vencedora da estreia do Acerte ou Caia!

‌



O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração será exibida aos domingos, às 14h, na tela da RECORD.

Veja também: Mestre do humor! Saiba tudo sobre o comandante do Acerte ou Caia