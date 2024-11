Jakelyne Oliveira e Mariano trocam declarações de amor no Acerte ou Caia! O casal se conheceu em A Fazenda 12 e continua encantando os fãs com muito amor Novidades|Do R7 14/10/2024 - 16h37 (Atualizado em 14/10/2024 - 16h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

O cantor não venceu o duelo, mas ganhou belas palavras da amada Divulgação/RECORD

Como diz o ditado, azar no jogo... Sorte no amor! Mariano, da dupla sertaneja com Munhoz, perdeu a disputa no game show, mas marcou o programa com muita fofura de casal no Acerte ou Caia! Jakelyne Oliveira estava na plateia assistindo ao amado, e eles trocaram lindas declarações de amor. Se liga!

Mariano foi escolhido pelo líder Jesus Luz para o oitavo duelo do programa. O modelo tinha acabado de derrotar Munhoz, e Tom Cavalcante perguntou há quanto tempo a dupla estava unida: “Profissionalmente, há 18 anos. Mas a gente já canta em boteco e barzinho há uns 20 e poucos anos.”

O apresentador também lembrou que o cantor é competitivo, e mostrou isso em A Fazenda 12. Ele concordou, e aproveitou o momento para dar aquela caprichada no romance: “Não levei o prêmio, mas conheci o amor da minha vida!”

Tom mostrou ao público que Jake estava na plateia torcendo para o cantor: “Estou transpirando de nervoso! Amor, vai chutando, se não souber, só chuta. Confio em você, você é meu orgulho, te amo e bora gastar essa grana!”

‌



Mariano caiu em uma pergunta peculiar: “É uma expressão associada ao ciúme ou à tristeza de ter sofrido alguma decepção.” A resposta correta era dor-de-cotovelo, mas ele não lembrou a tempo. Jesus Luz brincou: “Não sente isso há tanto tempo que esqueceu.” Não é que faz sentido?

Relembre a participação de Mariano:

‌



Para ver este vídeo, ative o JavaScript ou considere uma atualização para um navegador da Web que suporte vídeo HTML5

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Playlist da queda! Relembre cantores que caíram ao som dos seus sucessos:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quedas icônicas fazem parte do Acerte ou Caia! Mas para compor um momento mais divertido, as músicas fazem toda a diferença na hora que os artistas perdem o chão. Os cantores que participam do programa caem ao som dos próprios sucessos. Relembre!