Jesus Luz vence a competição e fatura mais de R$ 30 mil no Acerte ou Caia! Com o prêmio acumulado, o modelo e ator escolheu não participar do Desafio Final e ficou com metade do valor Novidades|Do R7 14/10/2024 - 14h10 (Atualizado em 14/10/2024 - 14h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Jesus Luz vence o oitavo episódio do Acerte ou Caia! Divulgação/RECORD

Neste domingo (13), outras 11 personalidades subiram ao palco para participar do oitavo episódio do Acerte ou Caia! game show apresentado por Tom Cavalcante na RECORD.

Desta vez, o campeão da disputa foi o ator, modelo e DJ Jesus Luz, que levou para casa um prêmio no valor de R$ 32.250, já que não topou partir para o Desafio Final.

O funkeiro MC Binn começou o jogo como líder, após um sorteio entre todos os convidados da atração no painel eletrônico. O cantor desafiou a atriz Isadora Ribeiro, que acabou caindo no buraco após algumas rodadas. Na sequência, Binn escolheu o sertanejo Munhoz, da dupla com Mariano, mas aí acabou levando a pior e deixou a competição.

Dali para frente, Munhoz foi muito bem e conseguiu despachar Stefhany Absoluta, Nadja Pessoa, Marvvila e Rodrigo Mussi. Mas, acabou perdendo no confronto com Jesus Luz que, a partir de então, assumiu o posto de líder e venceu cada um dos adversários que ainda restavam: Mariano (da dupla com Munhoz), Felipe Roque e Laura Keller.

‌



Ao final da competição, Jesus tinha um prêmio acumulado de R$ 64.500 e poderia dobrar a quantia caso acertasse dez perguntas em dois minutos no Desafio Final. No entanto, o DJ resolveu não arriscar e faturou metade do valor, R$ 32.250.

No próximo domingo (20), tem mais Acerte ou Caia! na RECORD, com participação de Rafael Sardão, Giulia Garcia, Titela, Key Alves, César Black, Maria Lina, Mução, Rafael Ilha, Vanessa Jackson, Naldo Benny e Anamara.

‌



Dinâmica da atração

O competidor que inicia o Acerte ou Caia!, após um sorteio entre todos os participantes, ganha três vidas para acertar, em apenas 30 segundos, as perguntas feitas por Tom Cavalcante. Em caso de acerto, continua na disputa e deve desafiar cada um dos outros competidores. Quem errar não tem saída e vai direto para o buraco que se abre sobre seus pés, dando adeus ao jogo.

‌



Quem permanecer por último no palco é o ganhador e fatura o prêmio acumulado durante a disputa. Lembrando que a premiação pode ser de até R$ 300 mil. Em cada uma das 16 edições do Acerte ou Caia!, serão 11 participantes. E apenas um vencedor!

O Acerte ou Caia! é uma produção da Boxfish, com direção de David Feldon. A atração vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Playlist da queda! Relembre cantores que caíram ao som dos seus sucessos:

Publicidade 1 / 11 google-news

facebook

twitter

whatsapp

share Quedas icônicas fazem parte do Acerte ou Caia! Mas para compor um momento mais divertido, as músicas fazem toda a diferença na hora que os artistas perdem o chão. Os cantores que participam do programa caem ao som dos próprios sucessos. Relembre!