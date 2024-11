Júnior Beviláqua, o Ken Humano, compartilha bastidores divertidos do Acerte ou Caia!

Júnior Beviláqua, o Ken Humano, compartilha bastidores divertidos do Acerte ou Caia! Ele tirou fotos com os outros famosos e mostrou o que rola antes do início do programa Novidades|Do R7 28/10/2024 - 15h59 (Atualizado em 28/10/2024 - 15h59 ) twitter

Os participantes estavam animados para jogar! Reprodução/Instagram

Já teve curiosidade sobre o que acontece por trás das câmeras do Acerte ou Caia!? Júnior Beviláqua, o Ken Humano, mostrou parte dos bastidores do décimo episódio do game. Ele apareceu ao lado dos colegas em fotos e vídeos. Confira!

O grupo posou para uma foto antes de entrarem no game. O elenco foi composto por Any Borges, Erika Schneider, JP Mantovani, Juliana Boller, Júnior Beviláqua, Maria Melilo, Mateus Carrieri, Maurren Maggi, Mônica Carvalho, Rico Melquiades e Tonzão Chagas.

Em seguida, os famosos foram para trás do palco e receberam os microfones. Por lá, Júnior encontrou Erika, Mônica e Maurren. Ele soltou: “Eu tô com medo só de cair no buraco. Ainda bem que não vou me machucar, eu não machuco porque sou de plástico”, brincou.

Por fim, ele mostrou a concentração dos participantes após o jogo.

Veja a publicação:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

