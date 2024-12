Kamila Simioni compartilha momentos do Acerte ou Caia!: ‘Mistura de risadas, adrenalina e emoção’ Ela repercutiu a participação no décimo quinto episódio do programa Novidades|Do R7 03/12/2024 - 02h00 (Atualizado em 03/12/2024 - 02h00 ) twitter

A empresária se divertiu no game show da RECORD Divulgação/RECORD

Impecável, Kamila Simioni brilhou no 15º episódio do Acerte ou Caia! A empresária e ex-peoa de A Fazenda 15 foi chamada para o quinto duelo por Tati Minerato, e apesar de não levar a melhor, se divertiu no game show. Nas redes sociais, ela relembrou momentos do jogo e exaltou o programa.

Kamila foi a quinta famosa a ser desafiada na competição. Assim que a líder Tati convocou a empresária, Tom Cavalcante quis saber mais sobre os empreendimentos dela: “Tenho uma rede de salões na minha cidade, em Belo Horizonte (MG), que leva meu nome”, explicou. Ela também falou dos filhos, João Vitor, que tem 19 anos, e o caçula Samuel, de três.

Simioni respondeu corretamente às três primeiras questões, mas não soube a quarta, que perguntava o nome do animal que ajuda deficientes visuais, o cão-guia.

Na internet, Kamila repercutiu a participação: “É sempre bom retornar à RECORD, uma casa cheia de memórias e histórias incríveis! Participar do Acerte ou Caia!, apresentado pelo brilhante Tom Cavalcante, foi mais uma experiência que entra para aquela caixinha do ‘só quem vive, sabe”.

Ela compartilhou cenas do game e escreveu: “O programa é uma mistura de risadas, adrenalina e emoção! Confesso que, na hora de responder às perguntas, deu aquele branco inexplicável — sério, é surreal! Mas tudo isso faz parte do encanto do jogo”.

Veja a postagem:

Relembre a participação:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

