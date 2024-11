Karin Hils diverte o público com pérolas e arrasa nos vocais no Acerte ou Caia! A cantora fez a plateia gargalhar com tiradas engraçadas no game show da RECORD Novidades|Do R7 06/11/2024 - 02h00 (Atualizado em 06/11/2024 - 02h00 ) twitter

Karin manteve a animação nas alturas durante o programa Divulgação/RECORD

Além de supertalentosa, Karin Hils mostrou que tem carisma de sobra no Acerte ou Caia! Ela fez parte do elenco do décimo primeiro episódio do game, e apesar de não vencer sequer uma rodada, divertiu o público com piadas e arrasou em apresentação.

O humorista Ceará chamou Karin para o sexto duelo. Tom Cavalcante aproveitou a deixa para elogiar a voz da diva e pediu uma palhinha: “Meu Deus, assim, do nada? O que posso cantar? Vou cantar Rouge”, disparou a artista. Ela soltou a voz ao som do clássico Um Anjo Veio Me Falar e recebeu salva de palmas.

Ela gargalhou com a performance e soltou: “Será que eu estou nervosa? O anjo quase me chamando aqui com esse game! Cada vez que abre essa porta [buraco] eu levo um susto tão grande. Isso aqui é uma agressividade horrorosa. É para acabar. Acerte ou Caia!? Acerte ou morra”, brincou, fazendo a plateia chorar de rir.

Karin acertou três questões, mas acabou escorregando na quarta. Ela não soube qual era o órgão de defesa do corpo que é removido quando está inflamado, o ’apêndice’. Para fechar a participação com chave de ouro, ela foi pega de surpresa com a queda e soltou o maior grito!

Assista:

O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

