Kleber Bambam exalta Tom Cavalcante no Acerte ou Caia!: 'O Brasil todo estava te esperando novamente nas telas' O famoso teve trajetória rápida no game show, mas marcou o programa com felicidade Novidades|Do R7 03/12/2024 - 12h50 (Atualizado em 03/12/2024 - 12h50 )

Ele foi de líder a eliminado em poucos minutos, mas se divertiu no game Divulgação/RECORD

Kleber Bambam colocou a animação nas alturas no 15 º episódio de Acerte ou Caia! Ele fez a galera gargalhar do início ao fim de sua participação relâmpago. O artista passou de líder do programa para primeiro eliminado em minutos. Além das risadas, Bambam repercutiu sua trajetória, exaltou Tom Cavalcante e principalmente, se divertiu muito!

Bambam iniciou a participação como líder do programa, e aproveitou para elogiar Tom: “Parabéns pelo seu programa, o Brasil todo estava te esperando novamente nas telas, você é um dos maiores humoristas do Brasil, tem décadas aí na brincadeira!”

Tom disse que Bambam tem uma trajetória muito impressionante: “Você começa no interior de Campinas (SP) vendendo coco, não é? As pessoas dizem que você ficou de três a seis meses trepado no coqueiro para saber por onde a água do coco entrava, é isso?”, brincou.

O famoso entrou na onda “Teve um dia que caiu um cocão na cabeça”. Tom alegou que Bambam ‘despertou para os negócios’ quando a fruta caiu em sua cabeça: “Onde tudo começou”, confirmou o artista.

‌



Além de fisiculturista e empresário, Bambam comentou no programa que já foi frentista, motorista, trabalhou com Renato Aragão: “Também trabalhei com você no Bofe de Elite, em 2007, na RECORD”. Eles gargalharam ao lembrar dos momentos cômicos do quadro do Show do Tom.

Eles também lembraram da recente luta do artista com Popó: “Foram 36 segundos, muito rápido. Tomara que eu aguente mais de um minuto aqui em cima. Eu provoquei aquilo tudo, sou um cara que gosta de vender, sou marqueteiro. O Popó não queria, mas com a pressão que eu dei de tanta televisão e rede social, ele não aguentou”, soltou. Tom imitou o lutador e arrancou boas gargalhadas do pessoal.

‌



Iniciando o jogo, Bambam chamou Valéria Valenssa para o embate. De cinco questões, o famoso respondeu duas, passou outras duas para a oponente, e caiu na quinta, pois não lembrava o nome da plataforma onde os primeiros colocados recebem medalhas, o pódio. Bambam foi de líder para primeiro eliminado!

Veja:

‌



O Acerte ou Caia! vai ao ar todos os domingos, a partir das 14h15, na tela da RECORD. Acompanhe o site oficial e fique por dentro de todas as novidades. Reveja o programa completo no PlayPlus.

Publicidade

